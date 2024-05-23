Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 23 и 24 мая

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. О надвигающейся на популярный у туристов регион опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, в четверг, 23 мая, и пятницу, 24 мая, местами в северо-восточных районах Кубани ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

В связи с этим сотрудники ведомства призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. «Разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра, — отметили в МЧС. — По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей».

Ранее сообщалось, что руководство аэропорта Сочи приняло решение усилить меры безопасности. В авиагавани уточнили, что решение принято во исполнение указаний Росавиации.