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19:13, 18 мая 2024Россия

Аэропорт Сочи усилит меры безопасности

В аэропорту Сочи введут дополнительные меры безопасности

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Руководство аэропорта Сочи приняло решение усилить меры безопасности. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

В аэропорту уточнили, что решение принято в исполнение указаний Федерального агентства воздушного транспорта, согласно которым во всех аэропортах введут дополнительные меры безопасности. Например, теперь будут действовать новые ограничения на провоз в ручной клади и на борту самолетов колюще-режущих предметов.

Пассажиров просят приезжать заранее и следовать всем инструкциям сотрудников аэропорта.

15 мая сообщалось, что временные ограничения сняли в аэропортах Казани и Нижнекамска.

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      Александра Лисица
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