Аэропорт Сочи усилит меры безопасности

В аэропорту Сочи введут дополнительные меры безопасности

Руководство аэропорта Сочи приняло решение усилить меры безопасности. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

В аэропорту уточнили, что решение принято в исполнение указаний Федерального агентства воздушного транспорта, согласно которым во всех аэропортах введут дополнительные меры безопасности. Например, теперь будут действовать новые ограничения на провоз в ручной клади и на борту самолетов колюще-режущих предметов.

Пассажиров просят приезжать заранее и следовать всем инструкциям сотрудников аэропорта.

15 мая сообщалось, что временные ограничения сняли в аэропортах Казани и Нижнекамска.