Два российских аэропорта возобновили работу после введенных ограничений

Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу после введенных ограничений

Два российских аэропорта — в Казани и Нижнекамске — возобновили работу после введенных ограничений. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.

Уточняется, что казанская воздушная гавань сняла ограничения в 9:40 по московскому времени. Из-за закрытия неба на запасные аэродромы ушли два воздушных судна. Аэропорт Нижнекамска снова начал принимать и отправлять рейсы в 10:05 по московскому времени, там в период действия временных ограничений на запасной аэродром отправился один самолет.

«Экипажи воздушных судов (ВС), авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов, — это безусловный приоритет», — пояснил Кореняко.

В среду, 15 мая, небо над Казанью и Нижнекамском закрыли из-за предполагаемой угрозы воздушной атаки. Сообщалось, что в Татарстане был сбит беспилотник.