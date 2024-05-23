Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:15, 23 мая 2024Экономика

Россиян предупредили о последствиях для выплат по ОСАГО из-за б/у запчастей

Радько: разрешение использовать б/у запчасти приведет к урезанию выплат по ОСАГО

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Разрешение использовать б/у запчасти в ремонте приведет к определенным последствиям. Об этом предупредил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько, его слова приводит «Газета.Ru»

Если российские страховые компании добьются возможности ремонтировать машины по ОСАГО с помощью подержанных комплектующих, они смогут урезать денежные компенсации автомобилистам. Страховщики всегда стараются урезать суммы компенсаций при ДТП, и разрешение оценивать стоимость ущерба по-новому даст им еще один путь сокращения выплат.

«Выплата будет производиться деньгами, а это позволит страховщику снизить ее размер. Страховщик может посчитать стоимость не новой детали, которую необходимо установить, а некую усредненную стоимость детали с разбитого или изношенного автомобиля с авторазборки», — объяснил эксперт.

Минпромторг уже подготовил поправки в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств» и предложил узаконить использование в стране подержанных автозапчастей. В ведомстве пояснили, что в настоящее время в законодательстве отсутствуют требования, которым должны соответствовать такие детали. Так, устанавливаемые на машину подержанные запчасти не должны снижать уровень безопасности транспортного средства.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин предупредил, что из-за отсутствия четких требований в законе по восстановлению машин внутренний рынок заполняется «кустарно восстановленными компонентами». Последний фактор, может привести к риску дорожно-транспортных происшествий.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта сумма взятки арестованному замначальника Генштаба ВС России

      СК попросил отпустить из СИЗО арестованного генерала Попова

      В Госдуме назвали унизительной идею выплат для одной категории женщин

      Членов «Альтернативы для Германии» захотели исключить из Европарламента

      Тайвань зафиксировал возле острова несколько десятков летательных аппаратов КНР

      Украине предрекли отступление из Харькова после одного из действий России

      Пожилым россиянам посоветовали быть осторожными с молочными продуктами

      Суд арестовал еще двух фигурантов дела в отношении генерала-лейтенанта Шамарина

      Бывший муж Бузовой захотел купить новый дом

      Частный самолет с иностранцами на борту аварийно приземлился в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше