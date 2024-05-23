Россиян предупредили о последствиях для выплат по ОСАГО из-за б/у запчастей

Радько: разрешение использовать б/у запчасти приведет к урезанию выплат по ОСАГО

Разрешение использовать б/у запчасти в ремонте приведет к определенным последствиям. Об этом предупредил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько, его слова приводит «Газета.Ru»

Если российские страховые компании добьются возможности ремонтировать машины по ОСАГО с помощью подержанных комплектующих, они смогут урезать денежные компенсации автомобилистам. Страховщики всегда стараются урезать суммы компенсаций при ДТП, и разрешение оценивать стоимость ущерба по-новому даст им еще один путь сокращения выплат.

«Выплата будет производиться деньгами, а это позволит страховщику снизить ее размер. Страховщик может посчитать стоимость не новой детали, которую необходимо установить, а некую усредненную стоимость детали с разбитого или изношенного автомобиля с авторазборки», — объяснил эксперт.

Минпромторг уже подготовил поправки в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств» и предложил узаконить использование в стране подержанных автозапчастей. В ведомстве пояснили, что в настоящее время в законодательстве отсутствуют требования, которым должны соответствовать такие детали. Так, устанавливаемые на машину подержанные запчасти не должны снижать уровень безопасности транспортного средства.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин предупредил, что из-за отсутствия четких требований в законе по восстановлению машин внутренний рынок заполняется «кустарно восстановленными компонентами». Последний фактор, может привести к риску дорожно-транспортных происшествий.