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09:40, 23 мая 2024Экономика

Россиянам предложили пожить в БДСМ-квартире

В Челябинске предложили арендовать БДСМ-квартиру

Фото: Aleksandr Rybalko / Shutterstock / Fotodom

В Челябинске для аренды стало доступно жилье в БДСМ-стиле. Предложение пожить в необычной квартире в российском городе появилось на популярном сервисе объявлений.

Однокомнатное жилье на Университетской набережной готовы сдать от шести до восьми тысяч рублей в сутки для размещения двоих человек, однако по договоренности возможно заселение и вчетвером. Среди особенностей объекта, оформленного в стиле лофт — наличие подвесных качелей на цепях, наручников, кляпа и другой БДСМ-атрибутики.

«Интересное предложение, которое позволит вам получить незабываемые впечатления, побывав в атмосфере страсти, брутальности и агрессивной сексуальности! Возможен съем квартиры для жарких фотосессий», — пишет автор объявления. Арендаторам БДСМ-квартиры гарантируют шумоизоляцию, конфиденциальность, дезинфекцию и бесконтактное заселение.

Ранее россиянам предложили остановиться в египетской квартире.

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      Полина Кислицына
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