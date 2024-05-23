Россиянам предложили пожить в БДСМ-квартире

В Челябинске предложили арендовать БДСМ-квартиру

В Челябинске для аренды стало доступно жилье в БДСМ-стиле. Предложение пожить в необычной квартире в российском городе появилось на популярном сервисе объявлений.

Однокомнатное жилье на Университетской набережной готовы сдать от шести до восьми тысяч рублей в сутки для размещения двоих человек, однако по договоренности возможно заселение и вчетвером. Среди особенностей объекта, оформленного в стиле лофт — наличие подвесных качелей на цепях, наручников, кляпа и другой БДСМ-атрибутики.

«Интересное предложение, которое позволит вам получить незабываемые впечатления, побывав в атмосфере страсти, брутальности и агрессивной сексуальности! Возможен съем квартиры для жарких фотосессий», — пишет автор объявления. Арендаторам БДСМ-квартиры гарантируют шумоизоляцию, конфиденциальность, дезинфекцию и бесконтактное заселение.

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