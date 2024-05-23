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05:35, 23 мая 2024Путешествия

Россиянин описал поездку в Таджикистан фразой «опасно ходить с бородой»

Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

Российский тревел-блогер побывал в Таджикистане и во время поездки удивился одной местной особенности. Своей историей он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в этой стране Средней Азии опасно ходить с бородой. «Когда я спросил у своего местного гида-таджика, то с удивлением для себя узнал, что при всех "бородатых" традициях, в последние десятилетия мужчинам и правда нельзя носить растительность на лице!» — такими фразами описал свой опыт россиянин.

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Он пояснил, что борьба с бородами началась почти сразу после окончания гражданской войны в Таджикистане 1992-1997 годов, во время которой правительственным войскам противостояли радикальные оппозиционные группировки, часто базировавшиеся в соседнем Афганистане.

«И хотя с тех событий прошло более двух десятилетий, власти и в нынешнее время все еще видят значительную опасность для страны от радикальных исламистов. И в числе путей противодействия разрастанию поддерживающих подобных взгляды в том числе и ряд запретов», — рассказал блогер.

Россиянин добавил, что запрет на бороды в стране неофициальный, но, несмотря на это, иногда проходят милицейские рейды с задержанием мужчин, которые его нарушают.

«Бородатые мужчины на улицах в Таджикистане все-таки встречаются. Правда, как правило, это пожилые люди», — заключил путешественник.

Ранее этот же тревел-блогер пообедал в придорожном кафе Таджикистана и описал его фразой «настоящий оазис». Россиянин восхитился «фантастическим» вкусом местных блюд.

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      Алина Черненко
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