Россиянин с топором напал на 93-летнюю родственницу и попал в психбольницу

В Санкт-Петербурге мужчина напал с топором на 93-летнюю родственницу

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело по факту нападения 37-летнего жителя Ломоносова с топором на 93-летнюю родственницу. Об этом сообщает «Фонтанка».

Дело возбудили по статьям 30, 105 УК РФ. Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, поэтому после задержания его госпитализировали в психиатрическую больницу имени Кащенко.

Задержанный рассказал, что его тетя во время ссоры начала угрожать ножом дочери. Тогда он взял топор и вмешался в этот спор. Теперь пенсионерка в тяжелом состоянии с переломом черепа находится в реанимации.

Ранее в Петергофе преследовавший бывшую подругу мужчина расправился с ее собакой на глазах у ребенка.