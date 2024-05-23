Преследовавший бывшую девушку россиянин разбил голову ее собаки об асфальт

В Петергофе мужчина убил собаку бывшей девушки и угрожал расправой ее семье

В Петергофе преследовавший бывшую девушку мужчина расправился с ее собакой на глазах у ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, у пары начались отношения в августе 2023 года, когда мужчина вышел из тюрьмы. Уже в сентябре бывший заключенный начал поднимать руку на возлюбленную и сломал ей нос. После этого девушка решила уйти от агрессора, но тогда он стал преследовать ее, угрожать расправой ее семье и даже грозился поджечь квартиру.

В какой-то момент мужчина перешел от слов к делу — он пришел к дому бывшей возлюбленной с топором, сломал дверную ручку, изуродовал дверь и напал на мать девушки. Затем на улице он встретил старшего брата экс-сожительницы, выгуливающего чихуахуа. Сначала агрессор попытался зарубить его, но ничего не получилось. Тогда он с силой швырнул собаку на асфальт, нанеся ей несовместимые с жизнью травмы. Все это происходило на глазах у ребенка бывшей возлюбленной.

После случившегося пострадавшая обратилась в полицию. Бывшего заключенного задержали.

Ранее во Владивостоке прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, который сжег машину бывшей девушки из ревности.

