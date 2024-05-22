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19:40, 22 мая 2024Силовые структуры

Россиянин сжег машину бывшей девушки из ревности

Во Владивостоке осудят мужчину, который сжег машину бывшей девушки из ревности

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Во Владивостоке прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, который сжег машину бывшей девушки из ревности. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

По версии следствия, в ноябре 2023 года обвиняемый из чувства ревности и обиды облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег Nissan Note, принадлежащий бывшей сожительнице. В результате сгорела эта машина, а также другая Nissan Note, припаркованная рядом. Своими действиями ревнивец уничтожил имущество на общую сумму более 1,5 миллиона рублей. Эти деньги он еще не возместил.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества»). Его дело направлено в Первомайский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

Ранее в Кингисеппе полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля и нашли у него тайник с оружием и боеприпасами. Задержанный также из ревности поджег автомобиль нового возлюбленного бывшей жены.

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      Варвара Митина
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