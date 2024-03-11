Российские силовики поймали поджигателя-ревнивца и нашли у него тайник с оружием

В Кингисеппе задержали охранника за поджог машины любовника экс-жены

В Кингисеппе полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля и нашли у него тайник с оружием и боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ночь на 10 марта на улице Химиков сгорели два автомобиля — Kia Rio 51-летнего местного жителя и Ford Mondeo 39-летней жительницы Ивангорода. Общий материальный ущерб составил один миллион рублей. Оперативники выяснили, что поджигатель скрылся на машине Lifan. Им оказался 63-летний охранник одного из частных охранных предприятий. По горячим следам его задержали.

По данным МВД, он из ревности поджег автомобиль нового возлюбленного своей бывшей жены. В ходе обыска у него на участке в бане были найдены винтовка Мосина и 304 патрона разных калибров. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

6 марта сообщалось, что в Нижегородской области поджигатель сбежал из-под домашнего ареста и сжег две машины. В июле 2023 года мужчина поджег два автомобиля, а в сентябре — еще семь и мопед. В отношении него возбудили дело за уничтожение имущества и отправили под домашний арест. Однако в марте обвиняемый ушел из дома в бар и после этого сжег две машины соседей.