Арестованный за поджог машин россиянин сбежал и спалил еще два авто

В Нижегородской области поджигатель сбежал из-под ареста и спалил две машины

В Нижегородской области поджигатель сбежал из-под домашнего ареста и сжег две машины. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, в июле 2023 года мужчина поджег два автомобиля, а в сентябре — еще семь и мопед. В отношении него возбудили дело за уничтожение имущества и отправили под домашний арест. Однако в марте обвиняемый ушел из дома в бар и после этого сжег две машины соседей.

Отмечается, что он попытался сбежать с места преступления от правоохранителей, но росгвардейцы задержали его в парке.

Ранее стало известно, что в Крыму задержали 31-летнего местного жителя, которого обвинили в покушении на знакомого пенсионера из Ялты.