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08:09, 23 мая 2024Силовые структуры

Россиянина задержали за насилие над несовершеннолетними и съемку детского порно

В Москве задержали россиянина за фотосъемку насилия над девятилетними детьми

Фото: dpa / Global Look Press

В Москве задержали россиянина, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух девятилетних детей. Об этом в четверг, 23 мая, сообщает столичное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 17 ноября 2023 года мужчина надругался над малолетники в квартире дома на улице Академика Капицы. Свои действия мужчина фотографировал ради дальнейшего размещения в интернете детской порнографии. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Мужчину проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столичного региона.
 
18 мая в Москве полиция задержала педофила, пристававшего к школьницам на территории ЖК в Коммунарке.

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      Владимир Седов
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