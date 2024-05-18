В Москве задержали пристававшего к школьницам педофила

Shot: полиция в Москве задержала пристававшего к школьницам педофила

В Москве полиция задержала педофила, пристававшего к школьницам на территории ЖК в Коммунарке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Об охотившемся на детей мужчине стало известно от матери 9-летней девочки, которая рассказала в соседском чате дома на улице Липовый парк, что злоумышленник приставал к ее дочери в лифте, когда та возвращалась с прогулки с собакой. Отмечается, что мужчина убежал после того, как ребенок начал кричать.

Позже еще одна женщина заявила, что педофил приставал и к ее 8-летней дочери. По данным канала, мужчина также домогался и совершеннолетних жительниц дома. Очевидцы сообщили, что злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения.

Ранее в Татарстане задержали 43-летнего педофила, который искал жертв в мобильной игре.