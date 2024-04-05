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18:40, 5 апреля 2024Силовые структуры

Педофил познакомился с тремя школьниками в мобильной игре и надругался над ними

В Татарстане задержали педофила, надругавшегося над тремя школьниками

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Татарстане задержали 43-летнего педофила, который искал жертв в мобильной игре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, восьмилетний мальчик рассказал родителям, что познакомился со взрослым опытным геймером в игре. Сначала они переписывались, но затем мужчина пригласил школьника поиграть у него дома в Зеленодольске. Там фигурант надругался над ним. Позже полицейские нашли еще двух потерпевших.

Возбуждено дело по статьям о развратных действиях и понуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области 21-летний мужчина пойдет под суд за изнасилование и расправу над своей 17-летней племянницей.

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      Екатерина Кашурникова
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