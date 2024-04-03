Россиянин изнасиловал 17-летнюю племянницу и расправился с ней в ручье

В Ленобласти мужчина изнасиловал и убил свою несовершеннолетнюю племянницу

В Ленинградской области 21-летний мужчина пойдет под суд за изнасилование и расправу над своей 17-летней племянницей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Злоумышленник задержан и арестован. Ему предъявлено обвинение по статьям об изнасиловании несовершеннолетней, о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней и о расправе с целью скрытия другого преступления. Свою вину мужчина признал.

По информации следователей, в течение 2022 и 2023 года обвиняемый насиловал потерпевшую. 13 апреля девушка высказала ему свое намерение обратиться в полицию, из-за чего между ними произошла ссора. В результате конфликта мужчина толкнул потерпевшую, она скатилась вниз по насыпи железнодорожного моста и упала в Улитов Ручей. Девушка потеряла сознание, а злоумышленник, воспользовавшись ее состоянием, расправился с ней и убежал. Уточняется, что в тот момент фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Барнауле Алтайского края мужчину заподозрили в многократном изнасиловании 12-летней дочери.