Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:52, 3 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин изнасиловал 17-летнюю племянницу и расправился с ней в ручье

В Ленобласти мужчина изнасиловал и убил свою несовершеннолетнюю племянницу

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Ленинградской области 21-летний мужчина пойдет под суд за изнасилование и расправу над своей 17-летней племянницей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Злоумышленник задержан и арестован. Ему предъявлено обвинение по статьям об изнасиловании несовершеннолетней, о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней и о расправе с целью скрытия другого преступления. Свою вину мужчина признал.

По информации следователей, в течение 2022 и 2023 года обвиняемый насиловал потерпевшую. 13 апреля девушка высказала ему свое намерение обратиться в полицию, из-за чего между ними произошла ссора. В результате конфликта мужчина толкнул потерпевшую, она скатилась вниз по насыпи железнодорожного моста и упала в Улитов Ручей. Девушка потеряла сознание, а злоумышленник, воспользовавшись ее состоянием, расправился с ней и убежал. Уточняется, что в тот момент фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Барнауле Алтайского края мужчину заподозрили в многократном изнасиловании 12-летней дочери.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Силовики нагрянули с обысками в российскую IT-компанию. Как это связано с украинскими хакерами?

      Ида Галич пожаловалась на травлю

      Лучшие гиды России назвали любимые места для путешествий по стране

      В военном кабмине Израиля призвали согласовать дату досрочных выборов в стране

      В США назвали имена виновников начала конфликта на Украине

      Песков прокомментировал слова Зеленского о мобилизации в России

      Глава Минобороны Франции отверг связь теракта в «Крокусе» с Украиной

      Известная российская актриса показала фото без штанов

      Более 20 иностранцев создали ОПГ по торговле наркотиками в российском регионе

      Власти сообщили о неоднократных атаках на поселок в Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше