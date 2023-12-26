Россиянина заподозрили в насилии над дочерью на протяжении трех месяцев

На Алтае мужчину заподозрили в многократном насилии над дочерью

В Барнауле Алтайского края мужчину заподозрили в многократном изнасиловании 12-летней дочери, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, потерпевшая жила с матерью и отчимом, однако вскоре ее познакомили с родным отцом. Спустя время, когда в семье несовершеннолетней возникли финансовые проблемы и в квартире отключили электричество, мужчина предложил дочери пожить у него.

Школьница заняла в его доме отдельную комнату. Там, по предварительным данным, отец надругался над дочерью и продолжил это делать примерно раз в три дня. Насилие длилось с 1 сентября по 6 декабря. Состояние подростка резко ухудшилось, она наблюдается у врачей.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области 21-летний местный житель изнасиловал родную тетю, а после этого расправился с ней.