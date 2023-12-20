Россиянин изнасиловал свою тетю и лишил ее жизни

В Волгоградской области 21-летний мужчина изнасиловал и убил родную тетю

В Волгоградской области 21-летний местный житель изнасиловал родную тетю, а после этого расправился с ней. Об этом сообщает «МК в Волгограде».

По данным издания, мужчина пришел к родственнице в гости, напал на нее и силой отвез к пруду. Там он избил женщину и изнасиловал. Далее молодой человек нанес ей около 10 ножевых ранений в область шеи, а тело закопал в овраге.

После преступления насильник перевел себе на карту 60 тысяч рублей с банковского счета женщины, а потом выбросил ее телефон в пруд. Сейчас он задержан. Следователи также выяснили, что у мужчины были отношения сексуального характера с несовершеннолетней девочкой.

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