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20:02, 20 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин изнасиловал свою тетю и лишил ее жизни

В Волгоградской области 21-летний мужчина изнасиловал и убил родную тетю

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Волгоградской области 21-летний местный житель изнасиловал родную тетю, а после этого расправился с ней. Об этом сообщает «МК в Волгограде».

По данным издания, мужчина пришел к родственнице в гости, напал на нее и силой отвез к пруду. Там он избил женщину и изнасиловал. Далее молодой человек нанес ей около 10 ножевых ранений в область шеи, а тело закопал в овраге.

После преступления насильник перевел себе на карту 60 тысяч рублей с банковского счета женщины, а потом выбросил ее телефон в пруд. Сейчас он задержан. Следователи также выяснили, что у мужчины были отношения сексуального характера с несовершеннолетней девочкой.

Ранее в Краснодарском крае от трех до шести лет получили члены семьи за похищение и изнасилование 17-летней россиянки.

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