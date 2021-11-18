Похитившая и изнасиловавшая 17-летнюю россиянку семья получила срок

В Краснодарском крае от трех до шести лет получили члены семьи за похищение и изнасилование 17-летней россиянки. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в сентябре 2019 года 36-летний отец семейства, а также две его родственницы ворвались в дом девушки в станице Кущевская и насильно усадили ее в машину, после чего доставили в дом семьи в станице Октябрьской. Похитители планировали отдать девушку замуж за 16-летнего сына. В ту же ночь молодой человек изнасиловал невесту, а участвовавшие в похищении родственницы совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Как сообщает «Комсомольская правда», осужденные женщины якобы проверяли, являлась ли потерпевшая девственницей. Девушку удерживали взаперти на протяжении пяти дней, пока ее не освободили полицейские, к которым обратились родные похищенной.

В отношении похитителей были возбуждены уголовные дела по статье 126 («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору»), 131 («Изнасилование») и 132 («Иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней») УК РФ. 16-летний насильник получил шесть лет воспитательной колонии, организатору похищения дали три года колонии строгого режима. Сроки получили и его родственницы — четыре и три с половиной года колонии общего режима.