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07:34, 23 мая 2024Силовые структуры

Россиянка припомнила брату старую обиду и заколола его ножом

На Ямале россиянка заколола брата на встрече родственников из-за старых обид

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Ямало-Ненецком автономном округе в отношении 37-летней россиянке завели дело за расправу над старшим братом. Об этом в четверг, 23 мая, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 21 мая в поселке Тазовский женщина пришла на встречу родственников. Во время семейного застолья она вспомнила старую обиду на 50-летнего брата и вооружившись кухонным ножом нанесла ему три колотых удара. Полученные ранения оказались не совместимы с жизнью. После преступления подозреваемая попыталась избавиться от улики.

Прибывшие полицейские задержали женщину, выяснилось, что ранее она уже привлекалась к ответственности за учиненную расправу над сожителем и в момент совершения нового преступления находилась на условно-досрочном освобождении.

26 апреля сообщалось, что на Ямале россиянин выжил после нападения односельчанина с брусом из-за старый обид.

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      Владимир Седов
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