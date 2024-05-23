Российская блогерша обвинила охрану Беллы Хадид в неуважении

Охранники Беллы Хадид порвали платье российской блогерше Пушкаревой в Каннах

Российская блогерша Полина Пушкарева обвинила охрану супермодели Беллы Хадид в неуважительном отношении. Публикация на эту тему появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсер опубликовала видео, в котором рассказала, что секьюрити манекенщицы порвал ей платье до выхода на ковровую дорожку, наступив на него. «Ты надеваешь свое первое кутюрное платье на дорожку в Каннах, стоишь в отеле в очереди за машиной, а телохранители Беллы Хадид кричат всем: "Двигайтесь". Толкают всех в стороны и рвут твое платье», — заявила она.

Поклонники поддержали Пушкареву в многочисленных комментариях.

Ранее в мае журналистка Ксения Собчак пришла на Каннский фестиваль в колье в виде наручников за сотни тысяч рублей.