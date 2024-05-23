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11:33, 23 мая 2024Экономика

Российским дачникам назвали дешевое и эффективное удобрение

Депутат Чаплин: яичная скорлупа может стать дешевым и эффективным удобрением

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Яичную скорлупу можно использовать как удобрение на даче. Дешевый и эффективный способ повысить плодородие почвы назвал россиянам глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин, пишет NEWS.ru.

По словам эксперта, скорлупа богата кальцием и другими питательными веществами, которые служат основными строительными материалами для растений и отпугивают вредителей. «Яичная скорлупа — это ценный и самый дешевый источник питательных веществ, который может быть полезен в качестве удобрения как для комнатных растений, так и для огородов», — отметил парламентарий.

Чаплин подчеркнул, что яичная скорлупа способна увеличить цветение комнатных растений, повысить их устойчивость к болезням и регулировать жесткость почвы — это важно для растений, которым для роста требуется кислотная и щелочная среда.

Ранее депутат рассказал, что избавиться от сорняков на даче помогут прополка и мульчирование (покрытие почвы органическими (опилки, торф, песок, скошенная трава) или неорганическими материалами (пленка, агроткань) для защиты и улучшения ее свойств — прим. «Ленты.ру»).

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      Нина Ташевская
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