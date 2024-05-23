Российский боец озвучил задачи «Градов» в зоне СВО

Боец ВС РФ Терминатор: целями РСЗО «Град» является техника со снарядами для ВСУ

Заместитель командира огневого взвода ВС России с позывным Терминатор озвучил задачи реактивных систем залпового огня «Град» в зоне специальной военной операции (СВО). Одной из основных целей расчетов является техника, перевозящая снаряды для Вооруженных сил Украины (ВСУ), слова российского бойца приводит пресс-служба Минобороны РФ.

«Наша цель, в основном, — это живая сила противника, а также техника, в том числе пикапы, КамАЗы, "Уралы", на которых перевозятся боеприпасы и продукты питания», — рассказал Терминатор.

Он также сообщил, что бойцы расчетов РСЗО «Град» проходят подготовку по всем позициям сразу, чтобы суметь в случае необходимости взаимозаменить друг друга.

Ранее сообщалось, что расчеты «Гиацинтов» уничтожили американскую технику в Запорожской области. Всего с начала до середины мая ВС России ликвидировали в регионе более 10 единиц крупнокалиберной артиллерии ВСУ.