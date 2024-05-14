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05:41, 14 мая 2024Россия

Расчеты «Гиацинтов» уничтожили американскую технику в Запорожской области

Офицер ВС России: «Гиацинты» в Запорожской области уничтожили гаубицу M777 ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Расчеты пушек «Гиацинт-Б» 291-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Днепр» с начала мая уничтожили в Запорожской области более 10 единиц крупнокалиберной артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об успехах расчетов рассказал старший офицер артиллерийской батареи, передает РИА Новости.

Он уточнил, что бригада наносила удары по наблюдательным пунктам, складам, автомобильной технике и пехоте ВСУ. Данные объективного контроля с российских беспилотников подтверждают уничтожение целей. Офицер ВС России подчеркнул, что в том числе российские военные уничтожили 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку M109 «Паладин» и 155-миллиметровую гаубицу M777 американского производства, а также реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град». Помимо этого были поражены несколько 120-миллиметровых минометов и самоходных артиллерийских установок« Гвоздика».

Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot и радиолокационную станцию AN/MPQ-65 Украины в Запорожье.

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      Марина Совина
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