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12:28, 23 мая 2024Россия

Российский губернатор назвал число попыток покушения на него за последний год

Глава Крыма Аксенов заявил, что за год предотвращено четыре покушения на него

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что за последний год предотвращено четыре попытки покушения на него. Об этом в четверг, 23 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Крым 24».

По словам крымского губернатора, все злоумышленники задержаны. Он подчеркнул, что жителей российского полуострова угрозами не остановить.

Ранее Сергей Аксенов порассуждал об ожидающих прихода Вооруженных сил Украины россиянах. По его мнению, так называемые ждуны исчезнут после достижения Россией целей специальной военной операции.

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      Игорь Дмитров
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