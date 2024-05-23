СБУ пригрозила атаками по Крымскому мосту

СБУ пригрозила атаковать Крымский мост, так как это ее «приоритетная цель»

Служба безопасности Украины (СБУ) пригрозила атаковать Крымский мост, так как это одна из ее «приоритетных целей». Об этом сообщают РИА Новости.

С помощью дронов, оснащенных ракетными системами залпового огня, СБУ могут существенно увеличить перечень потенциальных целей на море, одна из которых — Крымский мост, говорится в сообщении ведомства.

В спецслужбе утверждают, что уже дважды атаковали мост, в том числе морскими беспилотниками Sea Baby.

«Впереди очень и очень много сюрпризов», — заявил глава СБУ Василий Малюк (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее в Киеве подтвердили оснащение морских дронов Sea Baby системой залпового огня «Град». До этого обновленный дрон Sea Baby украинская армия использовала в декабре 2023 года.