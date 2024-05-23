СБУ пригрозила атаками по Крымскому мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) пригрозила атаковать Крымский мост, так как это одна из ее «приоритетных целей». Об этом сообщают РИА Новости.
С помощью дронов, оснащенных ракетными системами залпового огня, СБУ могут существенно увеличить перечень потенциальных целей на море, одна из которых — Крымский мост, говорится в сообщении ведомства.
В спецслужбе утверждают, что уже дважды атаковали мост, в том числе морскими беспилотниками Sea Baby.
«Впереди очень и очень много сюрпризов», — заявил глава СБУ Василий Малюк (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Ранее в Киеве подтвердили оснащение морских дронов Sea Baby системой залпового огня «Град». До этого обновленный дрон Sea Baby украинская армия использовала в декабре 2023 года.