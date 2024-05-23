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19:15, 23 мая 2024Бывший СССР

СБУ пригрозила атаками по Крымскому мосту

СБУ пригрозила атаковать Крымский мост, так как это ее «приоритетная цель»
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Служба безопасности Украины (СБУ) пригрозила атаковать Крымский мост, так как это одна из ее «приоритетных целей». Об этом сообщают РИА Новости.

С помощью дронов, оснащенных ракетными системами залпового огня, СБУ могут существенно увеличить перечень потенциальных целей на море, одна из которых — Крымский мост, говорится в сообщении ведомства.

В спецслужбе утверждают, что уже дважды атаковали мост, в том числе морскими беспилотниками Sea Baby.

«Впереди очень и очень много сюрпризов», — заявил глава СБУ Василий Малюк (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее в Киеве подтвердили оснащение морских дронов Sea Baby системой залпового огня «Град». До этого обновленный дрон Sea Baby украинская армия использовала в декабре 2023 года.

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      Илья Таксюр
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