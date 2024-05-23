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18:16, 23 мая 2024Бывший СССР

В Киеве подтвердили оснащение морских дронов Sea Baby системой «Град»

Малюк подтвердил оснащение украинских морских дронов Sea Baby системой «Град»

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Киеве подтвердили применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) в районе Кинбурнской косы морских дронов Sea Baby, оснащенных реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом журналистам сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает Telegram-канал «Политика Страны».

По его словам, впервые обновленный Sea Baby украинская армия использовала в декабре 2023 года. Малюк также отметил, что в безэкипажные катера ВСУ постоянно вносятся изменения.

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      Екатерина Грищенко
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