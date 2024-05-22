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15:07, 22 мая 2024Наука и техника

Украина применила морской дрон с ракетами

Украина применила безэкипажный катер-РСЗО у Кинбурнской косы

Украина применила вооруженный неуправляемыми ракетами безэкипажный катер (БЭК) в районе Кинбурнской косы. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Там за туманами».

На записи, сделанной беспилотным летательным аппаратом, виден запуск шести реактивных снарядов с борта БЭК. В сообщении подчеркнули, что атака безэкипажной реактивной системы залпового огня (РСЗО) была безуспешной.

Ранее стало известно, что Киев вооружил морские дроны Sea Baby направляющими для запуска неуправляемых ракет. Каждый аппарат может нести шесть снарядов.

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В мае на побережье Крыма вынесло морской дрон Вооруженных сил Украины, уничтоженный российскими войсками. Аппарат оборудовали ракетой класса «воздух-воздух».

В том же месяце американское издание The War Zone писало, что на Украине начали вооружать безэкипажные катера ракетами класса «воздух-воздух» Р-73 с тепловым наведением. Для использования таких боеприпасов не нужны радары и отдельные системы наведения.

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      Даниил Иринин
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