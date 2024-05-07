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16:41, 7 мая 2024Наука и техника

На Украине вооружили морские дроны ракетами

TWZ: Украина вооружила морской дрон ракетами класса «воздух-воздух»

Фото: Evgeniy Maloletka / Reuters

На Украине начали вооружать безэкипажные катера (БЭК) ракетами класса «воздух-воздух» с тепловым наведением для борьбы с самолетами и вертолетами. Об этом пишет The War Zone (TWZ).

На видеозаписи, опубликованной Минобороны России, показано уничтожение украинского морского дрона огнем вертолета Ка-29. На БЭК можно заметить ракету малой дальности Р-73, которая установлена на одной из двух направляющих в задней части аппарата.

«Это первое имеющееся у нас свидетельство того, что лодки-беспилотники вооружены ракетами Р-73, но есть также сообщения о том, что более старые ракеты класса "воздух-воздух" Р-60, также с инфракрасным наведением, были адаптированы в качестве вооружения БЭК», — пишет издание.

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Отмечается, что для использования подобных ракет не нужны радары и отдельные системы наведения. Для пуска ракеты с головкой самонаведения могут использовать тот же канал связи, который применяют для управления дронами. Автор добавил, что йеменские хуситы, которые адаптировали Р-73 для наземных платформ, использовали коммерческие тепловизоры вместе с ракетой.

В феврале источники «Известий» сообщили, что в обновленной программе подготовки пилотов вертолетов морской авиации появится раздел о борьбе с надводными дронами. Для уничтожения БЭК предлагается использовать вертолеты Ка-27 и Ка-29.

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      Даниил Иринин
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