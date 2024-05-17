Появились кадры с оборудованным ракетой морским дроном ВСУ на побережье Крыма

На побережье Крыма вынесло уничтоженный морской дрон ВСУ

На побережье Крыма вынесло морской дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтоженный российскими войсками. Кадры с безэкипажным катером появились у Telegram-канала «Военкоры Русской Весны».

На фотографиях видно беспилотник черного цвета, с установленным на нем боеприпасом. Как пишут авторы поста, морской дрон оборудован авиационной ракетой Р-73 класса «воздух-воздух».

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения безэкипажных катеров ВСУ, направлявшихся в сторону Крыма. На записи видно, как экипажи вертолетов морской авиации Черноморского флота обстреливают украинские дроны из авиационных пушек и пулеметов.

За 16 мая российские войска уничтожили 15 украинских безэкипажных катеров в Черном море. Все они успешно поражены морской авиацией Военно-морского флота России. 11 морских дронов обнаружили и обезвредили около 14:00 по московскому времени, один — около 15:30 и еще три примерно в 19:30.