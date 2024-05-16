Российские военные уничтожили 12 морских дронов ВСУ за один день. Все беспилотники направлялись в сторону Крыма

МО РФ: авиация ВМФ уничтожила еще один морской дрон ВСУ, следовавший к Крыму

Морская авиация ВМФ России около 15:30 по московскому времени уничтожила украинский безэкипажный катер в западной части Черного моря, сообщило Минобороны.

До этого, около 14:00, российские военные обнаружили и поразили еще 11 морских дронов ВМС Украины.

По информации ведомства, все беспилотники двигались в сторону Крыма.

Морские дроны ВСУ могли быть направлены на Севастополь

Целью украинских морских дронов мог быть Севастополь или корабли, которые находятся на боевом дежурстве в Черном море, предположил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Кроме того, по мнению эксперта, беспилотники могли быть предназначены для проникновения в Азовское море или удара по Черноморскому побережью Краснодарского края, где находится военно-морская база.

Фото: Security Service of Ukraine / Reuters

ВСУ по новой тактике запускают морские дроны «стаями»

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин ранее сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили свою тактику на Черном море и теперь запускают морские дроны «стаями». Он подчеркнул, что своих кораблей у ВСУ почти не осталось, и, чтобы защититься от украинских атак, России нужно наносить удары по местам, где базируются оставшиеся суда противника, по портам и заводам, где их производят.

Руководитель Центрального исполкома общероссийской организации «Офицеры России», генерал-лейтенант Александр Михайлов добавил, что перед украинскими военными поставлена задача ликвидировать Черноморский флот и разрушить Крымский мост. И в этом заинтересованы США.

Черноморский флот для США, конечно, кость в горле. Их не устраивает, что российские корабли контролируют ситуацию в морях и океанах по всему миру Александр Михайлов руководитель Центрального исполкома общероссийской организации «Офицеры России»

На Украине вооружили морские дроны ракетами

Ранее сообщалось, что на Украине начали вооружать безэкипажные катера ракетами класса «воздух-воздух» с тепловым наведением для борьбы с самолетами и вертолетами.

Так, на одной из видеозаписей, опубликованной Минобороны России, показано уничтожение украинского морского дрона огнем вертолета Ка-29. На беспилотнике можно заметить ракету малой дальности Р-73, которая установлена на одной из двух направляющих в задней части аппарата.