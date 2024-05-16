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18:21, 16 мая 2024Россия

Российские военные уничтожили 12 морских дронов ВСУ за один день. Все беспилотники направлялись в сторону Крыма

МО РФ: авиация ВМФ уничтожила еще один морской дрон ВСУ, следовавший к Крыму

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Морская авиация ВМФ России около 15:30 по московскому времени уничтожила украинский безэкипажный катер в западной части Черного моря, сообщило Минобороны.

До этого, около 14:00, российские военные обнаружили и поразили еще 11 морских дронов ВМС Украины.

По информации ведомства, все беспилотники двигались в сторону Крыма.

Морские дроны ВСУ могли быть направлены на Севастополь

Целью украинских морских дронов мог быть Севастополь или корабли, которые находятся на боевом дежурстве в Черном море, предположил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Кроме того, по мнению эксперта, беспилотники могли быть предназначены для проникновения в Азовское море или удара по Черноморскому побережью Краснодарского края, где находится военно-морская база.

Фото: Security Service of Ukraine / Reuters

ВСУ по новой тактике запускают морские дроны «стаями»

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин ранее сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили свою тактику на Черном море и теперь запускают морские дроны «стаями». Он подчеркнул, что своих кораблей у ВСУ почти не осталось, и, чтобы защититься от украинских атак, России нужно наносить удары по местам, где базируются оставшиеся суда противника, по портам и заводам, где их производят.

Руководитель Центрального исполкома общероссийской организации «Офицеры России», генерал-лейтенант Александр Михайлов добавил, что перед украинскими военными поставлена задача ликвидировать Черноморский флот и разрушить Крымский мост. И в этом заинтересованы США.

Черноморский флот для США, конечно, кость в горле. Их не устраивает, что российские корабли контролируют ситуацию в морях и океанах по всему миру

Александр Михайловруководитель Центрального исполкома общероссийской организации «Офицеры России»

На Украине вооружили морские дроны ракетами

Ранее сообщалось, что на Украине начали вооружать безэкипажные катера ракетами класса «воздух-воздух» с тепловым наведением для борьбы с самолетами и вертолетами.

Так, на одной из видеозаписей, опубликованной Минобороны России, показано уничтожение украинского морского дрона огнем вертолета Ка-29. На беспилотнике можно заметить ракету малой дальности Р-73, которая установлена на одной из двух направляющих в задней части аппарата.

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      Анастасия Яланская
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