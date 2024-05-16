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20:19, 16 мая 2024Россия

Три украинских безэкипажных катера уничтожили в Черном море

Минобороны отчиталось об уничтожении трех безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Фото: Mil.ru / Wikimedia

Российские войска уничтожили три безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там пояснили, что около 19:30 по московскому времени в западной части акватории Черного моря обнаружили украинские катера, которые направлялись в сторону Крыма.

«Три безэкипажных катера были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что ВСУ изменили свою тактику в Черном море и теперь запускают морские дроны «стаями». Он подчеркнул, что своих кораблей у ВСУ почти не осталось, и, чтобы защититься от украинских атак, России нужно наносить удары по местам, где базируются оставшиеся суда противника, по портам и заводам, где их производят.

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      Никита Абрамов
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