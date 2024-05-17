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00:23, 17 мая 2024Бывший СССР

Опубликовано видео уничтожения безэкипажных катеров ВСУ у Крыма

Минобороны опубликовало видео уничтожения безэкипажных катеров ВСУ у Крыма

Минобороны России показало уничтожение безэкипажных катеров (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ), направлявшихся в сторону Крымского полуострова. Кадры размещены в Telegram-канале военного ведомства.

На видео видно, как экипажи вертолетов морской авиации Черноморского флота расстреливают несколько БЭК из авиационных пушек и пулеметов. В частности, запечатлены моменты, когда на морских дронах происходят взрывы после попаданий снарядов.

В Минобороны уточнили, что за день было уничтожено 15 БЭК противника.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ходе спецоперации рухнул миф о неуязвимости западной военной техники. Он также подчеркнул, что украинские войска несут тяжелые потери и значительно растратили резервы.

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      Марина Совина
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