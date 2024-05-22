На Украине превратили морской дрон в РСЗО

Украинский морской дрон Sea Baby вооружили неуправляемыми ракетами

Украинский безэкипажный катер (БЭК) Sea Baby, который используют в Черном море, вооружили направляющими для запуска неуправляемых ракет. Об этом сообщает издание «Страна» в Telegram.

«Украинский морской дрон Sea Baby оснастили реактивной системой залпового огня, сообщает экс-спикер Одесской ОВА Братчук со ссылкой на источник в СБУ», — сказано в сообщении.

По словам бывшего спикера, превращенный в реактивную систему залпового огня (РСЗО) аппарат уже применяют. Также он опубликовал фотографии испытаний дрона на земле. На них можно заметить катера с шестью направляющими, которые похожи на изделия для запуска снарядов калибра 122 миллиметра системы «Град».

Ранее издание The War Zone писало, что Киев начал вооружать БЭК ракетами класса «воздух-воздух» с тепловым наведением для борьбы с самолетами и вертолетами.

В марте глава общероссийского Движения поддержки флота Владимир Мальцев призвал установить дополнительные пулеметы и пушки на корабли Военно-морского флота России для защиты от БЭК.