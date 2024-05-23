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21:02, 23 мая 2024Забота о себе

Секс-коуч назвала веские поводы разорвать отношения

Фото: Freepik

Иногда партнерам, которые решили взять паузу в отношениях, на самом деле лучше расстаться, рассказала секс-коуч Джиджи Фонг. Поводы разорвать отношения вместо паузы в них она назвала в колонке для издания Hypebae.

Первый такой повод, по ее словам — постоянные ссоры на одну и ту же тему: они означают, что никто не ищет решения. Кроме того, поводом расстаться является недоверие. «Доверие утрачено, и его не вернуть? Пора перестать биться головой о стену и расстаться», — написала она.

Кроме того, по мнению Фонг, причиной для расставания должны стать разные цели в жизни и переживания друзей. «Если друзья заметили, что вы больше жалуетесь, чем улыбаетесь, может, пора отдать швартовы», — дает совет она. Наконец, поводом для расставания являются так называемые микроизмены: например, ежедневные сообщения другому человеку или обновления профиля на сайте знакомств.

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Ранее Фонг перечислила признаки того, что несерьезные отношения начали превращаться в серьезные. Одним из первых признаков серьезных отношений секс-коуч назвала то, что партнер выполняет свои обещания, а его слова совпадают с делами.

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      Александра Лисица
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