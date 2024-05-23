Шольц исключил приобретение ЕС ядерного оружия

Шольц: у Евросоюза не будет своего ядерного оружия

У Европейского союза (ЕС) как единой структуры никогда не будет своего ядерного оружия, и сценарий его приобретения является нереальным. Об этом написал канцлер ФРГ Олаф Шольц в статье для журнала The Economist.

«Чтобы внести ясность: никакого ядерного оружия ЕС не будет — это просто нереально», — заявил политик.

При этом Шольц подчеркнул, что Евросоюз не ставит под сомнение суверенитет Франции над собственным ядерным оружием. Он также поприветствовал позицию французского лидера Эммануэля Макрона о распространении ядерной триады страны на все пространство ЕС.

13 февраля заместитель председателя Европарламента (ЕП) Катарина Барлей в интервью Tagesspiegel заявила, что ЕС может создать собственную программу ядерных вооружений. Таким образом она прокомментировала высказывания бывшего президента США Дональда Трампа о планах поощрять атаки на страны НАТО.