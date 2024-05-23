Собаки повторили образы звезд с Met Gala на собственном балу

В США провели аналог Met Gala для собак в образах звезд

В США впервые провели Pet Gala — модный показ, в котором наряды звезд с благотворительного бала Met Gala демонстрируют собаки. Снимки с мероприятия публикует Hollywood Reporter.

Дефиле проходило в Музее собак (American Kennel club Museum of the Dog) в Нью Йорке. Костюмы для питомцев, вдохновленные образами звезд с ковровой дорожки бала, создавал американский дизайнер Энтони Рубио. Модельер и ранее шил подобные наряды и устраивал собакам фотосессии, а на этот раз заключил договор с музеем для проведения собственного дефиле.

В итоге собаки позировали перед фотографами в одежде, воссозданной по аналогии с нарядами таких звезд, как рэпера Bad Bunny, супермодели Джиджи Хадид, певиц Ники Минаж и Cardi B, а также исполнителя Дженнифер Лопес и Шакиры. Рубио также повторил образы телезвезды Гэйл Кинг, манекенщицы Ирины Шейк и музыканта Эда Ширана.

«Я хочу, чтобы люди поняли, что мы не высмеиваем и не имитируем Met Gala. Наоборот, мы превозносим и восхищаемся замечательными нарядами, которые были представлены на балу талантливыми дизайнерами мира», — высказался дизайнер о своих творениях.

В мае 2023 года рэперша Doja Cat (настоящее имя Амала Ратна Зандиле Дламини) нарушила один из самых важных запретов на Met Gala. Тогда исполнительницу сняли с электронной сигаретой на красной дорожке.