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13:12, 23 мая 2024Силовые структуры

Сослуживцы отняли у участника СВО более миллиона рублей под пытками

В Петербурге сослуживцы отняли у участника СВО более миллиона рублей под пытками
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Petrov Sergey / Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге сослуживцы отняли у 33-летнего участника специальной военной операции (СВО) более миллиона рублей под пытками. Об этом сообщает «Фонтанка».

Пострадавший рассказал в полиции, что к нему домой приехали два сослуживца, которые предложили закупить дроны, а потом перепродать их, забрав разницу себе. Мужчина согласился. После этого они со знакомыми поехали в неизвестном направлении. В какой-то момент к ним подсели еще двое, которые начали избивать пострадавшего электрошокером, кулаки, а потом заставили участника СВО проглотить какую-то таблетку.

Далее злоумышленники похитили из рюкзака петербуржца более миллиона рублей и 200 евро, заставив подписать неизвестную бумагу, а его самого высадили из машины.

Ранее сообщалось, что боец специальной военной операции попал в смертельную аварию на участке трассы Тюмень — Ханты-Мансийск.

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      Варвара Митина
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