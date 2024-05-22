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12:53, 22 мая 2024Россия

В России боец СВО попал в смертельную аварию по пути из госпиталя

Боец СВО попал в аварию на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Управление ГИБДД по Тюменской области

Участник специальной военной операции (СВО) попал в смертельную аварию на участке трассы ТюменьХанты-Мансийск. Об этом сообщает сетевое издание 72.ru.

Об аварии стало известно 21 мая. По предварительным данным, водитель, выжить которому не удалось, уснул за рулем. В областном управлении Госавтоинспекции сообщили, что мужчина дважды привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду.

О том, что попавший в аварию мужчина был участником спецоперации, рассказал брат военнослужащего. По его словам, боец ехал на встречу с тетей из госпиталя, где он проходил лечение после ранения. «Всех обстоятельств аварии мы не знаем», — добавил собеседник издания.

Жертвой ДТП оказался Ильяр Бикбаев, который подписал контракт с Минобороны в конце 2023 года. До участия в СВО он работал сварщиком. У мужчины остались двое детей.

Ранее в Чувашии утонул автомобиль с находившимися в нем участниками спецоперации. В машине на дне реки нашли двух человек. На опубликованных фотографиях видно, что автомобиль, поднятый со дна Дона, был поврежден.

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      Алан Босиков
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