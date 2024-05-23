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15:46, 23 мая 2024Мир

Советник Байдена заступился за Китай после обвинений в поставке России оружия

Советник Байдена Салливан заступился за КНР после обвинений в поставке РФ оружия
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан заступился за Китай после обвинений со стороны Британии в поставке России оружия. Его слова приводит The Guardian.

Салливан поставил под сомнение утверждение британского министра обороны о якобы наличии доказательств военной помощи Пекина Москве. Советник американского лидера подчеркнул, что возможность прямых поставок Китаем «летальной помощи» России «вызывала беспокойство ранее, но до сих пор мы этого не видели».

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон и Вашингтон располагают доказательствами того, что Китай якобы может предоставлять России «летальную помощь». Джейк Салливан пообещал, что США прояснят с Великобританией эту ситуацию.

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      Лина Пивоварова
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