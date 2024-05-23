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00:56, 23 мая 2024Мир

Во Франции рассказали о проходивших обучение в стране украинских неонацистах

Mediapart: среди отправленных во Францию солдат ВСУ были неонацисты

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Среди отправленных на обучение во Франции украинских военных были неонацисты. Об этом рассказало агентство Mediapart.

Оно обратило внимание на татуировку одного из солдат с изображением нацисткой символики. Агентство также опубликовало фотографию украинских военных, держащих в руках желто-синий флаг со свастикой по центру. По его данным, бойцы тренировались в военном лагере Ла-Куртин.

Mediapart направило запрос в Министерство Вооруженных сил Франции с просьбой прокомментировать ситуацию. В ответ агентству сообщили, что «отбор тех, кто отправляется во Францию и Европу ведется ВСУ».

Ранее во Франции предположили, что обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 завершится не ранее конца 2024 или даже начала 2025 года.

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      Марина Совина
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