Во Франции рассказали о проходивших обучение в стране украинских неонацистах

Mediapart: среди отправленных во Францию солдат ВСУ были неонацисты

Среди отправленных на обучение во Франции украинских военных были неонацисты. Об этом рассказало агентство Mediapart.

Оно обратило внимание на татуировку одного из солдат с изображением нацисткой символики. Агентство также опубликовало фотографию украинских военных, держащих в руках желто-синий флаг со свастикой по центру. По его данным, бойцы тренировались в военном лагере Ла-Куртин.

Mediapart направило запрос в Министерство Вооруженных сил Франции с просьбой прокомментировать ситуацию. В ответ агентству сообщили, что «отбор тех, кто отправляется во Францию и Европу ведется ВСУ».

Ранее во Франции предположили, что обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 завершится не ранее конца 2024 или даже начала 2025 года.