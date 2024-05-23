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10:00, 23 мая 2024Мир

США начали готовить Украину к ядерной катастрофе

США передают Украине спецоборудование на случай происшествий в ядерной сфере

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Вашингтон передает Украине спецоборудование на случай потенциальных происшествий в ядерной сфере. Об этом сообщила руководитель Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Джилл Хруби, ее цитирует ТАСС.

По словам чиновницы, Штаты работают над уменьшением рисков ядерной катастрофы на Украине, что включает в себя «передачу оборудования, подготовку и техническое руководство с целью обеспечения безопасной работы остающихся под контролем Украины атомных электростанций».

Ранее заместитель постпреда России при международных организациях в Вене Роман Устинов заявил, что ядерная безопасность не приоритетна для государств, которые молчат о вине Украины в обстрелах Запорожской атомной электростанции.

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