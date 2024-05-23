Стало известно о боестолкновениях в островной зоне дельты Днепра

Сальдо: боестолкновения перекинулись на островную зону дельты Днепра

Село Крынки на левом берегу Днепра было зачищено от разрозненных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), боестолкновения перекинулись на островную зону. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Противник уменьшил, но не прекратил полностью действия в дельте реки Днепр. Боестолкновения наших военных с вражескими боевиками в островной зоне продолжаются», — заявил Сальдо.

По его словам, украинская армия не прекращает попыток высадиться на левый берег Днепра. При этом, как утверждает Сальдо, российские войска топят большую часть лодок противника уже на подходе, а с теми, кто смог доплыть, разбираются на суше.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому ВСУ в Херсонской области в окрестностях населенного пункта Высокополье. Объект, по данным подполья, использовался для запуска БПЛА.