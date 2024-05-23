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09:31, 23 мая 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе по аэродрому ВСУ в Херсонской области

Подпольщик Лебедев: нанесен удар по аэродрому ВСУ в Херсонской области

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы России нанесли авиаудар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в окрестностях населенного пункта Высокополье в подконтрольной Украине части Херсонской области. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Лебедев сообщил об ударе по аэродрому в окрестностях населенного пункта Высокополье, который использовался украинскими военными для запуска БПЛА. Он также добавил, что на территории объекта находилась и техника ВСУ.

«Окрестности Высокополья тоже получили свои ФАБ (фугасные авиабомбы — прим. «Ленты.ру»)... Взрывы были слышны со стороны заброшенного аэродрома», — заявил подпольщик.

Ранее Лебедев сообщил об ударе по позициям ВСУ в Новоандреевке в Запорожской области. Под удар попала украинская техника, перемещавшаяся из Орехова в сторону линии боевого соприкосновения.

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      Юрий Леонов
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