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09:01, 23 мая 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе ВС России по позициям ВСУ в Запорожской области

Лебедев: ВС России ударили по позициям ВСУ в Новоандреевке Запорожской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные ударили по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новооандреевке в Запорожской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Новоандреевка Ореховского района получила аж целых два удара авиационными ракетами. Причиной такого внимания стало перемещение техники из Орехова в сторону линии боевого соприкосновения», — рассказал он.

Лебедев отметил, что удары также наносились из ствольной артиллерии.

Днем ранее, 22 мая, стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по военному порту Очакова в Николаевской области Украины. По словам координатора николаевского подполья, незадолго до удара туда завезли различные плавсредства, в том числе катера и водные мотоциклы.

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      Александр Курбатов
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