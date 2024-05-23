Стало известно о конфликте антикоррупционных ведомств на Украине

НАБУ пригрозило Антикоррупционной прокуратуре Украины расследованием

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) пригрозило Национальной антикоррупционной прокуратуре (НАП) республики расследованием из-за утечки информации. О конфликте антикоррупционных ведомств стало известно из сообщения НАБУ в Telegram.

«Управлением внутреннего контроля НАБУ начато досудебное расследование возможной утечки информации. (...) Сообщаем коллегам в САП: у НАБУ было и есть достаточно ресурса для осуществления расследования», — говорится в публикации.

С чем связаны претензии ведомства в сообщении не уточняется.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины вместе со следователями НАБУ провели обыски в Государственной судебной администрации (ГСА). Отмечается, что сотрудников ГСА подозревают в коррупционной деятельности и нарушении законов о проведениях тендеров.