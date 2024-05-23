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20:37, 23 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о поджоге релейного шкафа в Николаевской области

«Страна.ua»: неизвестные подожгли релейный шкаф в Николаевской области

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

В городе Вознесенске Николаевской области неизвестные подожгли релейный шкаф. Об этом сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных органах украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что по факту поджога было возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия». Как уточняется, если поджигателей поймают, то им грозит от 15 лет до пожизненного лишения свободы.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал о поджоге релейного шкафа на одной из железнодорожных веток в Харьковской области. Как он утверждает, по этому направлению передвигались составы с боеприпасами, техникой, личным составом, обратно перевозится техника для ремонта.

23 мая сообщалось, что несколько объектов железнодорожной инфраструктуры были повреждены в Харькове и Харьковской области после серии взрывов.

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      Кристина Есикова
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