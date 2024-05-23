Серия взрывов повредила железнодорожные объекты в Харькове и области

В Харькове и области железнодорожные объекты получили повреждения из-за взрывов

Несколько объектов железнодорожной инфраструктуры получили повреждения в Харькове и Харьковской области после серии взрывов. Об этом сообщила компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») в своем Telegram-канале.

Во время прилетов работники предприятий находились в укрытиях. Шесть сотрудников получили ранения, им оказывают медицинскую помощь.

Компания сообщает, что поезда продолжат ходить по графику.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили железнодорожный состав с техникой Вооруженных сил Украины под Харьковом. В областном центре также прозвучало 10 взрывов.

