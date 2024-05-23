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13:46, 23 мая 2024Бывший СССР

Серия взрывов повредила железнодорожные объекты в Харькове и области

В Харькове и области железнодорожные объекты получили повреждения из-за взрывов
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Andrii Marienko / AP

Несколько объектов железнодорожной инфраструктуры получили повреждения в Харькове и Харьковской области после серии взрывов. Об этом сообщила компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») в своем Telegram-канале.

Во время прилетов работники предприятий находились в укрытиях. Шесть сотрудников получили ранения, им оказывают медицинскую помощь.

Компания сообщает, что поезда продолжат ходить по графику.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили железнодорожный состав с техникой Вооруженных сил Украины под Харьковом. В областном центре также прозвучало 10 взрывов.

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      Илья Таксюр
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