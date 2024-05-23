Под Харьковом уничтожили железнодорожный состав с техникой ВСУ

«Военное дело»: в Люботине уничтожили железнодорожный состав с техникой ВСУ

В городе Люботин Харьковской области был уничтожен железнодорожный состав с военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

Отмечается, что состав с техникой ВСУ попал под удар, находясь на разгрузочной станции. Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, за 15 минут в областном центре также прозвучало около 10 взрывов.