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13:23, 23 мая 2024Бывший СССР

Под Харьковом уничтожили железнодорожный состав с техникой ВСУ

«Военное дело»: в Люботине уничтожили железнодорожный состав с техникой ВСУ

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

В городе Люботин Харьковской области был уничтожен железнодорожный состав с военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

Отмечается, что состав с техникой ВСУ попал под удар, находясь на разгрузочной станции. Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, за 15 минут в областном центре также прозвучало около 10 взрывов.

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