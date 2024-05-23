Сальдо: украинцы ответили на закон о мобилизации тотальным бойкотом военкоматов

Жители Украины ответили на вступивший в силу закон о мобилизации тотальным бойкотом. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

По его словам, ожидания Киева от «драконовского закона о мобилизации» не оправдались. Глава российского региона отметил, что такой бойкот ТЦК (территориальный центр комплектования; украинский аналог военкомата — прим. «Ленты.ру») со стороны украинцев не ожидали ни президент страны Владимир Зеленский, ни госсекретарь США Энтони Блинкен, ни «плюшевые украинские генералы».

«Интересы Запада вместе с его марионетками расходятся с интересами украинского народа на 180 градусов. Не сомневаюсь, что западная и киевская пропаганда этого не заметят», — добавил Сальдо.

Ранее киевский политолог Андрей Ермолаев рассказывал о появлении на Украине из-за мобилизации стихийных бунтарских групп. По его словам, у граждан вызывает недовольство ненадлежащее отношение государства к военным.