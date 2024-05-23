Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:14, 23 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о тотальном бойкоте закона о мобилизации украинцами

Сальдо: украинцы ответили на закон о мобилизации тотальным бойкотом военкоматов

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Жители Украины ответили на вступивший в силу закон о мобилизации тотальным бойкотом. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

По его словам, ожидания Киева от «драконовского закона о мобилизации» не оправдались. Глава российского региона отметил, что такой бойкот ТЦК (территориальный центр комплектования; украинский аналог военкомата — прим. «Ленты.ру») со стороны украинцев не ожидали ни президент страны Владимир Зеленский, ни госсекретарь США Энтони Блинкен, ни «плюшевые украинские генералы».

«Интересы Запада вместе с его марионетками расходятся с интересами украинского народа на 180 градусов. Не сомневаюсь, что западная и киевская пропаганда этого не заметят», — добавил Сальдо.

Ранее киевский политолог Андрей Ермолаев рассказывал о появлении на Украине из-за мобилизации стихийных бунтарских групп. По его словам, у граждан вызывает недовольство ненадлежащее отношение государства к военным.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Власти подтвердили атаку беспилотника на Елабугу

      Отец семейства приехал в роскошный отель, поскользнулся на луже и не выжил

      Путин разрешил изымать американское имущество в России

      Российский боец ММА сравнил кофе в Париже и Махачкале

      Раскрыта возможная опасность добавок омега-3 жирных кислот

      Главного кадровика Минобороны России оставили под стражей

      Появилась информация о проблемах со связью на СВО из-за арестованного Шамарина

      Опубликовано видео с результатами работы ПВО в атакованном БПЛА Татарстане

      Посол при НАТО призвала разрешить Киеву выбирать цели для западного оружия

      Появились подробности массовой гибели мигрантов в подмосковном хостеле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше