На Украине рассказали о появлении групп бунтарей из-за недовольства мобилизацией

Политолог Ермолаев: на Украине из-за мобилизации появляются группы бунтарей

Киевский политолог Андрей Ермолаев сообщил, что из-за мобилизации на Украине появляются стихийные бунтарские группы. Он заявил об этом в эфире YouTube-канала Politeka. Как утверждает эксперт, это связано с возрастанием протестных настроений в обществе.

«Мы имеем дело уже с началом пока стихийных, локализованных социальных групп. Они разнородны, они объединяются по разным интересам», — добавил он.