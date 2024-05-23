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07:12, 23 мая 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о появлении групп бунтарей из-за недовольства мобилизацией

Политолог Ермолаев: на Украине из-за мобилизации появляются группы бунтарей

Фото: Max Kukurudziak / Unsplash

Киевский политолог Андрей Ермолаев сообщил, что из-за мобилизации на Украине появляются стихийные бунтарские группы. Он заявил об этом в эфире YouTube-канала Politeka. Как утверждает эксперт, это связано с возрастанием протестных настроений в обществе.

«Мы имеем дело уже с началом пока стихийных, локализованных социальных групп. Они разнородны, они объединяются по разным интересам», — добавил он.

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      Маргарита Пименова
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